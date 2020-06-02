ЦИК: в день голосования по поправкам в Конституцию рисков для здоровья граждан не будет

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут выполнены все необходимые требования, а также осуществлены все обязательные мероприятия.

«Конечно, исходя из основного приоритета — здоровье и сохранение жизни наших граждан. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было», — сказала Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования 1 июля. По мнению Эллы Памфиловой, это было правильным решением. Глава ЦИК отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, и в запасе есть месяц для организации мероприятия.

«Когда ситуация вызывала большие сомнения, в отличие от ряда этих стран, где там она была гораздо хуже, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены. Сейчас ситуация меняется, и именно на основании мнения Роспотребнадзора у нас в запасе есть месяц с учетом тенденции, с учетом всех факторов, которые были изучены — это оптимальная дата 1 июля», — заявила она.

Известно, что количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Подобная мера направлена на обеспечение «принципа бесконтактности». Помимо этого, по словам Эллы Памфиловой, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его. Отмечается также, что кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Председатель Центризбиркома напомнила, что в России существует технология «мобильный избиратель», которая обеспечивает возможность «удаленного» голосования. При этом Памфилова подчеркнула — дистанционное электронное голосование не станет заменой традиционному, а будет применяться наряду с ним.

Глава ЦИК добавила, что члены участковых избирательных комиссий пройдут тотальное тестирование на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова заявила — проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.