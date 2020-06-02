«Все-таки догнала печалька»: Брежнева рассказала о депрессии из-за пандемии COVID-19

Певица Вера Брежнева славится своими радостными и жизнеутверждающими постами в соцсетях. Однако недавно звезда поделилась с подписчиками, что из-за длительного нахождения дома депрессия добралась и до нее.

Брежнева рассказала, что как она ни пыталась «бодриться», ее все-таки «догнала печалька». В таком состоянии певица провела несколько дней.

«Каждый по-своему выходит из таких состояний. Я, например, раньше всегда, когда мне хотелось погрустить, давала себе день, и грустила по полной. Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А на утро я уже просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз, но одним днем это не закончилось. Получилась почти неделя», — рассказала звезда на своей странице в Instagram.

Instagram @vbdiary

Брежнева добавила, что все это время пыталась вытащить себя из состояния жестокой хандры: заставляла себя заниматься спортом, делать уроки и даже есть. В итоге в первый день лета от карантинной депрессии не осталось и следа. Певица порадовала поклонников новыми творческими планами и анонсировала, что будет делиться с ними полезными лайфхаками, приобретенными на самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, как Вера Брежнева поздравила с 57-летием своего мужа Константина Меладзе.