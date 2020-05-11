Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения
Константину Меладзе исполнилось 57 лет.
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Фото, видео: Instagram @ververa
Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием. Певица разместила в Instagram их совместное черно-белое фото, на котором продюсер нежно целует 38-летнюю возлюбленную в лоб. На лицах обоих застыло умиротворение.
«День рождения гения», — подписала Вера снимок.
Пара поженилась в октябре 2015 года в Италии в присутствии только близких и родных. После ухода из «ВИА Гры» Вера занялась сольной карьерой, выступала телеведущей в ряде проектов, а также учредила фонд «Луч Веры» для помощи детям с онкогематологическими заболеваниями.
Кроме того, в 2014 году артистка стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Центральной Азии и Восточной Европы.
Ранее Вера Брежнева продемонстрировала, какую фигуру ей удается сохранить благодаря разгрузочным дням.
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