«Все с собой привезли оружие» — как в США защищали русский ресторан от мародеров

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Люди вышли на защиту ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих. Массовые беспорядки в стране начались после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца.

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Фото, видео: REUTERS/Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY, 5-tv.ru

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе массовых протестов в США, среди них есть и полицейские.

Волна народного гнева охватила уже 250 городов, в 40 — введен жесткий комендантский час, но это не помогает остановить погромы и мародерство. На улицы американских городов выведены 17 тысяч бойцов Национальной гвардии. Правоохранители применяют силу.

В городе Сан-Диего от толпы протестующих пришлось защищать русский ресторан Pushkin. Владелец заведения Айк Газарян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как он и его товарищи охраняли заведение от мародеров.

«Я понял, что нужно что-то предпринимать. Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились. Ну, и у всех есть лицензия на оружие. Собралось нас человек десять моих друзей, моих гостей ресторана, где мы всегда гуляем. Тех, кому этот ресторан больше всех нравится. Все с собой привезли оружие. Сначала все было спокойно. Потом мы заметили толпу, которая шла на нас. Эта толпа уже поломала несколько магазинов, разворовали все и шли уже к нам», — рассказал Айк Газарян.

Владелец ресторана отметил, что он вместе с другими собравшимися выстроились перед входом в заведение. Внутри для полного контроля над ситуацией находились еще два человека с дробовиками. По словам Айка Газаряна, эти меры были предприняты, чтобы протестующие поняли, что здесь не шутят. В результате толпа прошла мимо русского ресторана, не причинив ущерба.

На полицейский беспредел пожаловался знаменитый актер Джон Кьюсак. Во время акции в Чикаго он решил снять горящую машину на мобильный телефон. Стражам порядка это не понравилось, и они прошлись дубинками по велосипеду звезды.

А в Вашингтоне ранения получила продюсер российского информационного агентства Sputnik Николь Руссел. Полиция возле Белого дома несколько раз выстрелила в журналистку резиновым пулями, хотя та предъявила пресс-карту.

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