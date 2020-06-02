В США полицейские выстрелили в продюсера Sputnik из травматического оружия
Журналист обнародовала фото со следами от резиновых пуль.
Фото: REUTERS/Bryan Woolston TPX IMAGES OF THE DAY
Американские правоохранители произвели несколько выстрелов в продюсера информагентства Sputnik Николь Руссел, освещавшую тему протестов. Инцидент произошел возле Белого дома в США днем 2 июня, передает РИА Новости.
Отмечается, что полицейские точно знали, кто стоит перед ними, поскольку продюсер заранее предъявила пресс-карту. К сожалению, разъяренных бойцов полиции это не остановило.
Позже сама Руссел сделала несколько фото, продемонстрировав следы на теле от резиновых пуль. Как видно на кадрах, выстрелы производились преимущественно по ногам журналистки.
Известно, что буквально на днях полицейские США применили слезоточивый газ в отношении корреспондента издания РИА Новости Михаила Тургиева. Сотрудник СМИ оказался в эпицентре событий, освещая протесты в Миннеаполисе. В связи с вопиющим инцидентом руководство МИА «Россия сегодня» обратилось к американскому правительству с требованием расследовать это дело.
В числе прочего, действия сотрудников полиции США осудили в ООН, МИД России, посольстве РФ в Америке, а также в Госдуме.
Ранее 5-tv.ru объяснил, как связаны убийство афроамериканца и волна протестов сразу в нескольких штатах США.
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