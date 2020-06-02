В США полицейские выстрелили в продюсера Sputnik из травматического оружия

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Виктория Андреева
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Журналист обнародовала фото со следами от резиновых пуль.

В США полицейские выстрелили в продюсера Sputnik из травматического оружия

Фото: REUTERS/Bryan Woolston TPX IMAGES OF THE DAY

Американские правоохранители произвели несколько выстрелов в продюсера информагентства Sputnik Николь Руссел, освещавшую тему протестов. Инцидент произошел возле Белого дома в США днем 2 июня, передает РИА Новости.

Отмечается, что полицейские точно знали, кто стоит перед ними, поскольку продюсер заранее предъявила пресс-карту. К сожалению, разъяренных бойцов полиции это не остановило.

Позже сама Руссел сделала несколько фото, продемонстрировав следы на теле от резиновых пуль. Как видно на кадрах, выстрелы производились преимущественно по ногам журналистки.

В США полицейские выстрелили в продюсера Sputnik из травматического оружия

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Известно, что буквально на днях полицейские США применили слезоточивый газ в отношении корреспондента издания РИА Новости Михаила Тургиева. Сотрудник СМИ оказался в эпицентре событий, освещая протесты в Миннеаполисе. В связи с вопиющим инцидентом руководство МИА «Россия сегодня» обратилось к американскому правительству с требованием расследовать это дело.

В числе прочего, действия сотрудников полиции США осудили в ООН, МИД России, посольстве РФ в Америке, а также в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru объяснил, как связаны убийство афроамериканца и волна протестов сразу в нескольких штатах США.

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