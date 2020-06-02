Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих. Владелец заведения Айк Газарян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались еще на прошлой неделе после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Впоследствии протесты перешли и на улицы Сан-Диего. Толпа переворачивала автомобили, поджигала банки и здания. На улицах царил полных хаос, местные жители были в шоке.

«Я понял, что нужно что-то предпринимать. Мои друзья — здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились. Ну, и у всех есть лицензия на оружие. Собралось нас человек десять моих друзей, моих гостей ресторана, где мы всегда гуляем. Тех, кому этот ресторан больше всех нравится. Все с собой привезли оружие. Сначала все было спокойно. Потом мы заметили толпу, которая шла на нас. Эта толпа уже поломала несколько магазинов, разворовали все и шли уже к нам», — рассказал Айк Газарян.

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Владелец ресторана отметил, что он вместе с другими собравшимися выстроились перед входом в заведение. Внутри для полного контроля над ситуацией находились еще два человека с дробовиками. По словам Айка Газаряна, эти меры были предприняты, чтобы протестующие поняли, что здесь не шутят. В результате толпа прошла мимо русского ресторана, не причинив ущерба.

Хозяин заведения добавил, что на протяжении всего дня полиции практически не было на улицах.

«Они гуляют с одного района в другой район, и они тоже не хотят разъединяться, видимо это у них тактика такая. Они по пять-шесть машин гоняли и когда происходили такие вещи, то они не везде успевали и из-за этого взломали очень много магазинов в центре тоже», — заключил Айк Газарян.

Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судмедэкспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда.