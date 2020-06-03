Шойгу пригласил главу Пентагона на Парад Победы в Москве
Накануне в ходе телефонного разговора главы оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы контроля над вооружениями.
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Фото, видео: ТАСС / Ерешко Алексей, 5-tv.ru
Министры обороны США и России обсудили по телефону ситуацию в сфере контроля над вооружениями. Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера на Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве.
На Красную площадь выйдут 14 тысяч офицеров, солдат и курсантов. В небо поднимутся эскадрильи с участием истребителей Су-57 и МиГ-31-К. В параде также используют исторические элементы, ведь именно 24 июня 1945 года в столице прошел марш победителей. Нынешний парад продлится полтора часа.
Как рассказал во вторник Сергей Шойгу, при подготовке особое внимание уделят противовирусным мерам.
«Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам», — подчеркнул глава Минобороны.
Парады пройдут в девяти городах-героях и 19-ти пунктах дислокации штабов военных округов и флотов.
В Петербург во вторник прибыли подразделения Западного военного округа, после карантина участники Парада на Дворцовой площади приступят к репетициям. Обязательная дезинфекция предусмотрена и для техники, включая танки Т-72Б3, ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Искандер-М».
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