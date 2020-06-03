Пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым

Шестилетний мальчик, пропавший накануне в Красноярске, найден мертвым. Об этом пишет КР.RU.

Ребенок ушел из дома вечером 2 июня, чтобы погулять во дворе, однако не вернулся. Его мать вышла на детскую площадку, но сына не увидела. Она тут же обратилась за помощью к правоохранителям. К поискам привлекли сотрудников экстренных служб и волонтеров. Сегодня утром тело мальчика на острове Татышев, посреди реки Енисей в черте города, обнаружил рыбак.

«Муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом», — рассказала жительница Красноярска.

По ее словам, приметы и одежда найденного мертвым ребенка совпадают с ориентировкой. В настоящий момент его личность устанавливается правоохранителями.

Lizaalert.org

По предварительным данным, мальчик утонул.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму нашли тело шестилетней девочки, пропавшей после рыбалки с отцом.