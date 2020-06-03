Во Владивосток из кругосветного путешествия прибыли парусники «Паллада» и «Седов»

Во Владивостоке торжественно встретили парусники «Паллада» и «Седов». Они участвуют в кругосветном плавании в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды. Первым пришвартовался фрегат «Паллада», его команде вручили каравай и традиционного жареного поросенка.

Корабль провел в экспедиции 216 дней, прошел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересек экватор. Ну а самый крупный в мире барк «Седов» — только завершает первый этап кругосветки. Пришвартовался он лишь несколько минут назад. Подойти к причалу мешал сильный шторм.

Во Владивостоке «Седов» пробудет до конца июня, а в порт назначения — Калининград — вернется только в октябре. А сегодня там ждут возвращения знаменитого «Крузенштерна». Барк завершает трансатлантическое путешествие.