Осторожно, еда! В Роскачестве рассказали, какие фрукты и овощи содержат токсины

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Алиса Старжевская
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Безобидные на первый взгляд продукты могут нанести вред при неправильном употреблении.

Осторожно, еда! В Роскачестве рассказали, какие фрукты и овощи содержат токсины

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Эксперты Роскачества рассказали о самых токсичных овощах и фруктах. Сообщение агентства опубликовано на официальном сайте.

Как пояснили специалисты, токсины нужны растениям для того, чтобы они могли достичь зрелости, и их не съели раньше времени насекомые. Количество ядов во всех продуктах варьируется: все зависит от степени зрелости, методов обработки и объемов потребления.

Так, эксперты рассказали, что картофель с зелеными боками содержит соланин — растительный гликоалкалоид, который может вызывать отравление, рвоту и даже галлюцинации. Поэтому пораженные места надо срезать, а если зелень покрывает большую часть клубня, такой картофель лучше выбросить.

Косточка вишни содержит амигдалин. Если ее разгрызть или прожевать, при взаимодействии со слюной в организм попадет цианистый водород — цианид. От проглатывания нескольких косточек особой опасности нет, но в большом количестве вишневые косточки могут представлять опасность.

Аналогичный вред приносят и косточки абрикоса, тоже содержащие амигдалин. Однако, как поясняют эксперты, вред нивелируется, если ядра тщательно проварить или просушить в духовке. Семена яблок также могут быть опасны, так как выделяют цианид, поэтому их потребление должно быть ограниченным.

Опасность таит в себе и мускатный орех. В небольших количествах он неопасен, но чрезмерное увлечение этим продуктом может привести к галлюцинациям, так как орех содержит психоактивное вещество — миристицин. В норме можно употреблять не более десяти граммов мускатного ореха в день.

Такой безобидный овощ как редька в больших количествах может вызвать боль в печени из-за ядовитого вещества гликозида, а недозревшие плоды бузины содержат синильную кислоту, поэтому употреблять можно только дозревшие ягоды.

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