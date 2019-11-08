Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую компанию Engie Energy из-за «Северного потока — 2». Об этом стало известно 8 ноября.

Штраф был выписан в рамках расследования дела о строительстве газопровода. Французские энергетики неоднократно отказали UOKIK в предоставлении запрашиваемых документов.

«Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода „Северный поток — 2“», — сообщается на странице регулятора в Twitter.

Также в публикации указана сумма, которую нужно выплатить Engie Energy — порядка 44 миллионов долларов. При этом днем раньше регулятор уже грозил штрафом российскому «Газпрому» — и тоже из-за «Северного потока — 2». Польская сторона обвинила корпорацию в том, что при строительстве газопровода «Газпром» заключил сделку с пятью международными компаниями, не согласовав с UOKIK. Размер штрафа должен был стать самым большим в истории регулятора. Однако в сегодняшнем сообщении никакой информации о санкциях по отношению к российской компании нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток — 2».