Михаил Боярский напугал фанатов изможденным видом

Михаил Боярский обратился к подписчикам с просьбой о помощи. Он записал видео, на котором попросил неравнодушных оказать помощь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. Оказывается, у мальчиков смертельный диагноз и счет идет на минуты.

«У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти- и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз — адренолейкодистрофия», — сообщил Боярский.

Артист сообщил, что операция возможна только за рубежом и стоит огромных денег — около 60 миллионов рублей. Сейчас в помощи сбора средств участвуют многие звезды. Например, Анна Семенович и Алексей Воробьев. В том числе помогла детям и дочь Боярского — Елизавета.

В Instagram даже создан отдельный профиль для помощи малышам. Там опубликовали видеообращение артиста и поблагодарили его за участие.

«Не смог пройти мимо нашей беды чудесный человек и великий актер Михаил Сергеевич Боярский. Спасибо ему за его чувствующее, доброе сердце, за отзывчивость и милосердие, за его столь же прекрасные человеческие качества, как и его прекрасные роли. Низкий поклон нашему Д’артаньяну! Здоровья Вам, удачи, радости и новых прекрасных ролей. Мы все Вас любим, Дорогой Михаил Сергеевич! Спасибо Вашей чудесной дочери за участие», — говорится в тексте поста.

При этом фанаты отметили, что сам Михаил Боярский выглядит очень уставшим и изможденным. Поклонники артиста выразили переживание по поводу здоровья артиста.

«Михаил Сергеевич, как ваше здоровье? Вы очень сильно похудели», — пишут пользователи сети.

Как сообщает ФАН, сейчас Боярский усиленно соблюдает режим самоизоляции и проводит много времени с семьей. Сейчас самую большую радость ему доставляет общение с внуками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Боярский и другие артисты поддержали военных строителей медцентров.