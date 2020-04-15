«От всего сердца!» — Боярский и другие артисты поддержали военных строителей медцентров
Министерство обороны возводит многофункциональные медицинские центры для больных коронавирусом в 16 регионах России.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; YouTube / Дом офицеров Западного военного округа
Михаил Боярский и другие петербургские артисты поддержали военных строителей, возводящих медицинские центры для больных коронавирусом. Ролики с теплыми словами опубликовал на своем YouTube-канале Дом офицеров Западного военного округа.
В условиях самоизоляции первыми видеообращения записали руководитель Дома офицеров Западного военного округа Сергей Кононов, артисты Михаил Боярский, Лариса Луппиан и Кирилл Нагиев, позже к теплым словам в адрес работающих в три смены строителей и пожеланиями стойкости присоединились и другие актеры петербургских театров.
«Военные строители! Все артисты театра Ленсовета и ваш покорный слуга находятся рядом с вами. Мы поддерживаем вас в это трудное время и желаем вам здоровья, и чтобы ваш труд увенчался успехом; и вы вместе с врачами справились с ужасной болезнью и сделали нас всех счастливыми! Спасибо за ваш творческий, великолепный, нужный, необходимый труд! Спасибо вам, мы вас поддерживаем от всего сердца!» — сказал Михаил Боярский.
Министерство обороны возводит 16 многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Подмосковье, Севастополе Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и других регионах России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один из таких медицинских центров — в Нижнем Новгороде — будет готов к работе 17 апреля, туда уже прибывают военные врачи.
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