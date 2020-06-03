«Я опять шикарная. Что делать?» — Плетнева надела «все лучшее сразу»

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Валентин Черников
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Солистка «Винтажа» творчески подошла к челленджу Николая Баскова.

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Фото, видео: Instagram @dusya_star

Гардеробный челлендж Николая Баскова поддержала его коллега Анна Плетнева. В конце мая певец с блогером Вероной бросил вызов модникам. Пара записала в домашних условиях шутливый вариант клипа на новую песню артиста «Зараза». В тексте присутствует строчка «Она носит все лучшее сразу». Такую же задачу авторы идеи поставили для себя и дальнейших участников — надеть свои самые лучшие вещи разом.

Басков с Вероной показал «мастер-класс» и передал эстафету друзьям: Иде Галич, Яне Рудковской, Евгению Плющенко и Марине Федункив. Звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов», в свою очередь, подключила к теме Анну Плетневу.

Instagram @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» подошла к заданию творчески. Она надела туфли от Christian Louboutin, известные как «лабутены». Из одежды Плетнева выбрала колготки, синюю юбку и соединенный с нею откровенный топ с глубоким декольте, за которым виднелось нижнее белье. Поверх для выхода в город Анна накинула черно-голубую шубку. Броский образ дополнила не менее яркая косметика.

В таком виде с песней Баскова на заднем плане Плетнева прогулялась по городу без маски, привлекала внимание мужчин, шутила и пародийно позировала. В довершение певица передала эстафету Филиппу Киркорову и Анне Седоковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что «русалочка» Плетнева показала видео со съемок нового клипа.

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