«Просто волшебная!» — «русалочка» Плетнева показала видео со съемок нового клипа
Певица подогревает интерес фолловеров, публикуя неожиданные кадры в сети.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Instagram @dusya_star
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева даже в условиях самоизоляции продолжает трудиться. Вот, на днях звезда приступила к съемкам нового клипа. И, как обещает сама Анна, он будет очень необычным!
Об этом свидетельствуют и кадры с бэкстейджа в ее Instagram. Звезда опубликовала фото и видео, где позирует в ярко-коралловом парике и с удивительным гримом: одна часть ее лица усеяна рассыпчатыми блестками в тон.
«Вообще-то я русалочка!» — пояснила зрителям Плетнева.
«А то-то я смотрю, что пахнет тиной!» — внезапно вмешался в монолог один из сотрудников команды Анны.
Впрочем, певицу такое смелое замечание нисколько не обидело, а лишь насмешило. А в описании к посту с фотографией девушка дала себе четкую характеристику — «сердцезажигалка».
Фолловеры были счастливы узнать, что любимая Анна вновь готовит для них сюрприз и в комментариях добавили: Плетнева выглядит просто потрясающе.
«Красотка наша!»
«Мамулька, ты такая огненная!»
«Как всегда прекрасна!»
«Очень-очень ждем новый клип! Просто волшебная!» — обращались фанаты к звезде.
Ранее 5-tv.ru показал «горячее» фото Анны Плетневой, взгрустнувшей от постоянной бессонницы.
Читайте также
42%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?