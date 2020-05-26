«Просто волшебная!» — «русалочка» Плетнева показала видео со съемок нового клипа

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Виктория Андреева
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Певица подогревает интерес фолловеров, публикуя неожиданные кадры в сети.

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Фото, видео: Instagram @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева даже в условиях самоизоляции продолжает трудиться. Вот, на днях звезда приступила к съемкам нового клипа. И, как обещает сама Анна, он будет очень необычным!

Об этом свидетельствуют и кадры с бэкстейджа в ее Instagram. Звезда опубликовала фото и видео, где позирует в ярко-коралловом парике и с удивительным гримом: одна часть ее лица усеяна рассыпчатыми блестками в тон.

«Вообще-то я русалочка!» — пояснила зрителям Плетнева.

«А то-то я смотрю, что пахнет тиной!» — внезапно вмешался в монолог один из сотрудников команды Анны.

Впрочем, певицу такое смелое замечание нисколько не обидело, а лишь насмешило. А в описании к посту с фотографией девушка дала себе четкую характеристику — «сердцезажигалка».

Instagram @dusya_star

Фолловеры были счастливы узнать, что любимая Анна вновь готовит для них сюрприз и в комментариях добавили: Плетнева выглядит просто потрясающе.

«Красотка наша!»

«Мамулька, ты такая огненная!»

«Как всегда прекрасна!»

«Очень-очень ждем новый клип! Просто волшебная!» — обращались фанаты к звезде.

Ранее 5-tv.ru показал «горячее» фото Анны Плетневой, взгрустнувшей от постоянной бессонницы.

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