Под Гатчиной поисковики нашли сразу 98 «смертных медальонов» солдат ВОВ
Кроме медальонов были обнаружены останки двух солдат-красноармейцев.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru
Уникальная находка поисковиков в Ленинградской области. Под Гатчиной они нашли сразу 98 так называемых «смертных медальонов» солдат Великой Отечественной. В этих капсулах хранятся данные о павших бойцах. Это позволит найти потомков и захоронить останки со всеми воинскими почестями.
Раскопки в Ленобласти проводил местный поисковый отряд «Искра». В ходе работ были также обнаружены останки двух солдат-красноармейцев.
Медальон или «смертник» в 1925 году был введен в рядах Красной Армии и относился к табельным вещам. В 1941 году он был видоизменен и выдавался солдатам в виде эбонитового пенала черного цвета, в котором находился вкладыш на пергаментной бумаге в двух экземплярах. Были и самодельные медальоны. Они изготавливались из винтовочной гильзы, заткнутой перевернутой пулей.
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