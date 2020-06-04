Под Гатчиной поисковики нашли сразу 98 «смертных медальонов» солдат ВОВ

Уникальная находка поисковиков в Ленинградской области. Под Гатчиной они нашли сразу 98 так называемых «смертных медальонов» солдат Великой Отечественной. В этих капсулах хранятся данные о павших бойцах. Это позволит найти потомков и захоронить останки со всеми воинскими почестями.

Раскопки в Ленобласти проводил местный поисковый отряд «Искра». В ходе работ были также обнаружены останки двух солдат-красноармейцев.

Медальон или «смертник» в 1925 году был введен в рядах Красной Армии и относился к табельным вещам. В 1941 году он был видоизменен и выдавался солдатам в виде эбонитового пенала черного цвета, в котором находился вкладыш на пергаментной бумаге в двух экземплярах. Были и самодельные медальоны. Они изготавливались из винтовочной гильзы, заткнутой перевернутой пулей.