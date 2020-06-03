Троим офицерам полиции США выдвинули обвинения по делу о смерти Джорджа Флойда

Обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству выдвинут троим коллегам офицера полиции США Дерека Човина, которые подозревается в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приведшее к его смерти.

Тем временем беспорядки в США продолжаются. И давно уже вышли за пределы континента.

В штате Миссури застрелен капитан полиции в отставке. Об этом сообщили местные СМИ. Всего во время массовых протестов погибли по меньше мере 11 человек. На осадном положении — 40 городов страны. Комендантский час и 20 тысяч бойцов Нацгвардии не могут сдержать народные волнения. Демонстранты вступают в ожесточенные схватки с правоохранителями.

В Вашингтоне к разгону протестующих подключили армию — военные вертолеты направили для устрашения толпы. Несколько часов они зависали над людьми, поднимая шум и пыль.

К протестам присоединяются и другие континенты. Против расизма выступили жители Сиднея. Акция прошла спокойно, австралийские полицейские просто наблюдали за выступлениями.

В Британии правоохранители, тоже, поддержали право граждан на мирный протест и пообещали обеспечить безопасность собраний. Митинг против полицейского произвола прошел в Лондоне.

А вот во Францию, похоже, перекинулся американский боевой дух. Тем более, что в 2016-м там была своя история гибели чернокожего мужчины после ареста. На улицы Парижа вышли 20 тысяч человек, акция переросла в массовые беспорядки. Люди начали возводить баррикады и бросать в стражей порядка камни. Те ответили слезоточивым газом.