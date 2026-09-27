Пять мужчин задержали после инцидента у базы Фэрфорд в Британии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Правоохранители оцепили район и привлекли специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

Что происходит около базы Фэрфорд в Британии

Фото: Reuters/Toby Shepheard

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Британская полиция задержала пятерых мужчин после инцидента возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют американские ВВС. Об этом говорится в заявлении правоохранителей.

«Около 00:45 поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции выехали на место и впоследствии задержали пятерых мужчин в районе Уэлфорда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Мужчины находятся под стражей», — сообщили в полиции.

Район происшествия остается оцепленным. В целях безопасности власти рекомендовали покинуть дома жителям 85 расположенных поблизости домов. Расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств проверили несколько автомобилей в рамках операции.

Фэрфорд считается единственной расположенной в Европе базой, куда могут садиться американские стратегические бомбардировщики. С нее, в частности, выполнялись вылеты во время операций США в Ираке и Югославии.

В марте британские власти разрешили американской стороне использовать объект для ударов по Ирану. При этом Лондон заявлял, что применение базы допускается только для оборонительных операций.

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