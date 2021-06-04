Василисков день: что можно и нельзя делать 4 июня

В пятницу, 4 июня, наступают 24 лунные сутки, в течение которых еще можно успеть изменить ход событий на период перед новолунием. Астрологи уверяют, что это — один из самых энергетически насыщенных дней, у людей появляется возможность что-либо подкорректировать в своих заветных планах. В дальнейшем ситуация выйдет из-под контроля человека и будет развиваться самостоятельно, ведь после новолуния остается только пожинать плоды того, что было «посеяно».

Что нельзя делать в этот день:

По возможности, сегодня стоит перенести все хирургические и пластические операции на другой день. Как и в предыдущие два дня, не надо поддаваться унынию и ни на минуту не сомневаться в успехе задуманного. Лучше воздержаться от поездок.

Что можно делать в этот день:

Лучше еще раз внимательно все просмотреть, проанализировать, со всей тщательностью взвесить каждый свой шаг и, если того требуют обстоятельства, поставить точку над «i». Данный период наиболее благоприятен для очищения организма.

Сновидения: абсолютно вещие, несут в себе фундамент для работы на весь месяц. Более того, в последующих снах можно разглядеть продолжение первоначальной истории. Поэтому важно правильно интерпретировать увиденное.

Христианский мир сегодня вспоминает удивительное жизнеописание мученика Василиска, который за отказ от веры был обезглавлен в 308 году. Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней.

Также Василиском еще с древних времен назвали мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Нередко его изображали в виде дракона. В средневековье таких чудовищ считали реально существующими. Люди даже говорили, что они имеют ядовитые клыки и когти и, более того, они якобы могут убивать одним взглядом.

Ходила также молва, что 4 июня Василиск вылупляется из яйца, которое еще в середине января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо легко: оно выглядит как идеальный шар и покрыто не скорлупой, а чешуей. Однако, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения чудища все найденные яйца варили.

На Руси это день также назывался Васильковым, что означало окончание цветения весенних цветов, в том числе васильков, которые, впрочем, для крестьян являлись не красивыми цветами, а самыми настоящими сорняками.

Приметы:

Появились оводы и пауты — к хорошему урожаю огурцов

Сильная роса с утра — к урожайному году

Соловьи запели — к солнечной погоде в ближайшие дни

Густой туман — к урожаю грибов.

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