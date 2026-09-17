Остались считанные часы: как идут последние приготовления к выборам в России

До старта выборов — считаные часы. В ЦИК — последние приготовления: разделены ключи шифрования ДЭГ, проверены системы, подготовлены центры наблюдения. Одновременно избирательную инфраструктуру защищают от кибератак, а в приграничных регионах усиливают меры безопасности.

Как устроена система, которой предстоит принять голоса миллионов избирателей, и что происходит в ЦИК накануне голосования — увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Прозрачные кейсы важно правильно расставить. Они отвечают за прозрачность выборов. По крайней мере их части. Внутри — ключи шифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Чтобы повлиять на результат было нельзя, сначала их разделяют.

Когда голосование закончится, ключи снова соберут — и расшифруют результаты. Это уже отработанная технология блокчейн. Но на нее теперь ложится дополнительная нагрузка. На выборах президента в 2024-м дистанционно могли проголосовать жители 29 субъектов, сейчас их 33. Это больше 48 миллионов избирателей.

«Система распределенного хранения информации подтвердила свою надежность, есть ноды, доступные для наблюдателей. И в целом эта система подтверждает свою эффективность и объективность при проведении голосования», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Вопрос безопасности — центральный и на заключительном брифинге ЦИК перед началом голосования. Новые регионы впервые будут выбирать депутатов Госдумы, и этому наверняка попытаются помешать. Информационные и кибератаки уже начались.

«Буквально вчера мы предотвратили попытку дискредитировать нашу ГАС „Выборы“ систему, когда хотели дискредитировать всю техническую подготовку дистанционного электронного голосования. Я думаю, что они получили здорово по носу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся — а совести там точно нет — разлетелись вдрызг», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова отчитывается и о готовности к физическим угрозам. В Донбассе, Новороссии и в приграничных регионах создано 177 экстерриториальных участков — чтобы избежать скопления избирателей. На каждом участке назначены ответственные за безопасность.

Центризбирком — это главный нервный узел предстоящих выборов. Сюда будет поступать информация с участков во всех 89 регионах страны. Подготовка официально завершена. В главном атриуме установлены позиции для телеканалов, сюда же на медиаэкран будут выводить важные данные.

Здесь же будет организовано видеонаблюдение за участками. Но следить будут и партии. «Новые люди» сегодня открыли центральный ситуационный центр по наблюдению за выборами. Отсюда будут координировать работу десятков тысяч волонтеров.

«Наблюдатели — очень много молодых, половина людей до 35 лет. Самому молодому наблюдателю 1 сентября исполнилось 18, самому старшему 92. Поэтому это дело всенародное — и участие в выборах, и наблюдение за ними», — сказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Первые участки на Дальнем Востоке откроются уже через несколько часов. За три дня голосования решится судьба 2200 избирательных кампаний. Но главное, конечно, выборы определят облик российского парламента на ближайшие пять лет.

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