Социологи выяснили для какой части мира проблема рассизма наиболее актуальна
Более половины жителей ведущих стран мира заявили, что неравенство между этническими группами являются проблемой для их государства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christopher Drost, 5-tv.ru
На фоне акций протеста в США, который уже успели перекочевать на другую сторону океана, социологи решили выяснить — для кого проблема расизма наиболее актуальна.
Жителей ведущих стран спросили — является ли неравенство между этническими группами серьёзной проблемой для их государства? Больше половины опрошенных ответили положительно.
В списке лидеров — США. Пятьдесят пять процентов американцев считают, что часто сталкиваются с неприятием по расовому признаку. Такой же результат и в Италии. А самые печальные цифры — в Индии и Бразилии. С наличием межэтнических конфликтов там согласны свыше 70-ти процентов респондентов.
В России этот показатель — один из самых низких в мире. Тридцать семь процентов опрошенных уверены, что в нашей стране расовых предрассудков нет.
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