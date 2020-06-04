Социологи выяснили для какой части мира проблема рассизма наиболее актуальна

На фоне акций протеста в США, который уже успели перекочевать на другую сторону океана, социологи решили выяснить — для кого проблема расизма наиболее актуальна.

Жителей ведущих стран спросили — является ли неравенство между этническими группами серьёзной проблемой для их государства? Больше половины опрошенных ответили положительно.

В списке лидеров — США. Пятьдесят пять процентов американцев считают, что часто сталкиваются с неприятием по расовому признаку. Такой же результат и в Италии. А самые печальные цифры — в Индии и Бразилии. С наличием межэтнических конфликтов там согласны свыше 70-ти процентов респондентов.

В России этот показатель — один из самых низких в мире. Тридцать семь процентов опрошенных уверены, что в нашей стране расовых предрассудков нет.