«Молитесь о теплой зиме»: Европа не знает, как пережить энергокризис

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Отказ от российских энергоносителей обернулся для Молдавии топливным дефицитом и историческим максимумом цен.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrea Matone; 5-tv.ru

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Премьер Молдавии заявил о риске не пережить отопительный сезон

Европейские власти признались, что не знают, как выходить из энергетического кризиса, и призвали ставить свечи и молиться за то, чтобы природа подарила континенту максимально теплую зиму.

Премьер Молдавии откровенно заявил, что без помощи высших сил новый отопительный сезон страна не переживет. Цены на топливо в стране сейчас на историческом максимуме, а само топливо — в дефиците.

После отказа от российских энергоносителей уже пять лет страна покупает газ у Румынии. В этом году хранилища там заполнены всего на три четверти, при этом отопительный сезон начинается уже 1 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европу накрыл новый энергетический скачок. Оптовые цены на электроэнергию в ряде стран в сентябре резко выросли на фоне подорожания газа и снижения выработки ветряной генерации. Стоимость электроэнергии в отдельные часы в Германии может достигать 740 евро за МВт-ч, в Польше — 704 евро, а в странах Прибалтики — около 500 евро.

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