Полянский: Зеленский пытается втянуть НАТО и Европу в конфликт с Россией

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина пытается усилить напряженность и вовлечь страны Европы и НАТО в прямое противостояние с Россией. Об этом дипломат сообщил на заседании постсовета ОБСЕ, текст его заявления есть в распоряжении РИА Новости.

«У Зеленского уже нет зенитных ракет-перехватчиков, ставших большим дефицитом на мировых рынках вооружения, но он не прекращает своих провокаций против России и пытается любой ценой эскалировать ситуацию и втянуть Европу и НАТО в прямой конфликт с нашей страной», — сказал Полянский.

По словам постпреда, Украина также сталкивается с проблемами в промышленной сфере и инфраструктуре. Он заявил, что эксперты предупреждают о возможных сложностях в энергетике и на транспорте в преддверии зимы.

Полянский также высказался о ситуации с мобилизацией на Украине. По его словам, на фоне боевых действий власти страны усиливают призывные меры.

«Украинцы быстро заканчиваются на проседающем фронте, их мобилизуют на улицах все жестче, готовится база под мобилизацию женщин, поскольку мужчин призывного возраста почти не осталось», — заявил дипломат.

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