Росгвардия и МВД Киргизии расширят сотрудничество на три года

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Представители ведомств договорились о совместной работе по нескольким направлениям.

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Директор Росгвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии России, Герой РФ, генерал армии Виктор Золотов и министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков обсудили развитие взаимодействия между ведомствами. Как сообщила пресс-служба Росгвардии, встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Киргизскую Республику.

По итогам переговоров Росгвардия и МВД Киргизии подписали Программу совместных действий на 2027–2029 годы.

Документ предусматривает расширение сотрудничества по направлениям охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов и противодействия терроризму. Также стороны планируют развивать подготовку кадров, обмениваться опытом и проводить совместные занятия, тренировки и учения.

В рамках визита делегация Росгвардии посетила одну из воинских частей Внутренних войск МВД Киргизии. Представители ведомства ознакомились с организацией службы, подготовкой военнослужащих и материально-техническим обеспечением.

Для российской стороны также провели показательные выступления подразделений по борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Гостям представили образцы техники, специальных средств и вооружения.

Виктор Золотов оставил запись в Книге почетных гостей и отметил уровень подготовки военнослужащих Внутренних войск МВД Киргизии.

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