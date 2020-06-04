Движение в мегаполисе: сможет ли велосипед стать самым удобным транспортом в РФ?

В Туркменистане открыли памятник велосипеду. По стоимости и размаху монумент может поспорить со статуями Туркменбаши. Двухколесный транспорт ценят и любят во всех странах. Учредители Всемирного дня велосипеда два года назад и подумать не могли, что в период пандемии он станет не только самым экологичным, но и в широком смысле полезным для здоровья средством передвижения. Российские эксперты подтверждают: этой весной продажи двухколесных друзей человека выросли на треть.

Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер тоже приобрел велосипед, чтобы выяснить все плюсы и минусы передвижения по мегаполису. Подробности в репортаже.