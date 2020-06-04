Утопившую детей жительницу Камчатки приговорили к 15 годам колонии

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в городе Вилючинск.

Утопившую детей жительницу Камчатки приговорили к 15 годам колонии

Фото: www.globallookpress.com /Danita Delimont Stock Photograph

Жительницу Камчатки, которая утопила в бухте двух малолетних детей, приговорили к 15 годам колонии. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, вопиющий инцидент произошел еще в сентябре 2019 года.

Местные СМИ писали, что жительница края после измены возлюбленного решила расправиться с их общей полуторагодовалой дочерью и своим пятилетним сыном, а после покончить с собой.

По версии следствия, женщина зашла в воду и утопила малышей. При этом сама горе-мамаша не пострадала. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Во время предварительного расследования обвиняемую подвергли судебно-психиатрической экспертизе. Исследование показало, что женщина в полной мере могла осознавать всю общественную опасность своих действий.

По приговору суда злоумышленнице предстоит провести ближайшие 15 лет в колонии общего режима. В генпрокуратуре отметили, что решение в законную силу еще не вступило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в убийстве шестилетней девочки в Крыму задержан друг ее отца.

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