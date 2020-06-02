По подозрению в убийстве шестилетней девочки в Крыму задержан друг ее отца

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Карина Бернтгольц
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По версии следствия, мужчина домогался до ребенка, а после столкнул в воду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Крыму задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, малышка вместе с отцом и его приятелем пошла на рыбалку, где взрослые распивали спиртные напитки. В результате ребенок остался без присмотра. Впоследствии, по предварительным данным, родитель девочки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочь со своим другом – тот обещал ее проводить.

По пути мужчина, предположительно, совершил действия сексуального характера в отношении ребенка, после чего столкнул в канал. Сейчас он задержан по подозрению в сексуальном надругательстве над ребенком и убийстве. Согласно сообщению на сайте СК РФ, предполагаемый злоумышленник сам сознался в совершенном преступлении.

Отец девочки  также задержан по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водолазы подняли со дна Северо-Крымского канала тело шестилетней девочки, пропавшей после совместной рыбалки с отцом.

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