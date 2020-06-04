Спасатели сибирского центра МЧС России вылетели из Новосибирска в Норильск

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Накануне президент назвал произошедшее в Красноярском крае — чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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Фото, видео: ТАСС / Кожевников Денис, 5-tv.ru

Спасатели Сибирского центра МЧС России вылетели из Новосибирска в Норильск на помощь в устранении разлива нефтепродуктов. На борту Ил-76 — сотня специалистов с необходимым оборудованием.

Накануне Владимир Путин лично поручил главе МЧС разобраться с ликвидацией последствий катастрофы. Президент назвал разлив нефтепродуктов в Норильске — чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Глава государства потребовал от правоохранителей разобраться, почему в МЧС не сразу узнали об экологической катастрофе, ущерб от которой может исчисляться десятками миллиардов рублей, а последствия — губительны для всего Красноярского края.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям: загрязнение вод, порча земли и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Занимаются ими в центральном аппарате следственного комитета. Уже есть первый задержанный — начальник цеха аварийной ТЭЦ. Несколько дней назад на ней произошел разлив топлива — из резервуара вытекло порядка 20 тысяч тонн солярки. Большая часть нефтепродуктов попала в озера и реки, одна из них впадает в Карское море. Воды и почва близ Норильска окрасились в багровый цвет.

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