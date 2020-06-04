Работа мечты: в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов

Вакансия мечты в Швеции с зарплатой в 2300 долларов и практически без обязанностей привлекла соискателей со всего мира. Как сообщает Шведское радио, авторы проекта «Вечная должность», художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут сотрудника, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.

По словам художников, это будет единственная обязанность сотрудника. Делать это будет нужно в определенное время. Человек может уволиться в любой момент, но, если захочет, может занимать должность пожизненно. Проект рассчитан на 120 лет.

Более 175 заявок на привлекательную вакансию уже поступили от соискателей из США, Тайваня, Филиппин, а также ряда других стран. Авторы проекта готовы рассмотреть вариант переезда будущего сотрудника в Гетеборг, так как ему придется регулярно бывать на станции. Время на выбор счастливчика еще есть, так как станция будет достроена только в 2026 году.

«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», — отмечают художники.

Своим проектом, по их словам, они хотят привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

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