Работа мечты: в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов

|
Алина Потёмкина
35

На вакансию откликнулось уже более 175 человек.

Работа мечты: в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов

Фото: www.globallookpress.com /Daniel Leal-Olivas

Вакансия мечты в Швеции с зарплатой в 2300 долларов и практически без обязанностей привлекла соискателей со всего мира. Как сообщает Шведское радио, авторы проекта «Вечная должность», художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут сотрудника, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.

По словам художников, это будет единственная обязанность сотрудника. Делать это будет нужно в определенное время. Человек может уволиться в любой момент, но, если захочет, может занимать должность пожизненно. Проект рассчитан на 120 лет.

Более 175 заявок на привлекательную вакансию уже поступили от соискателей из США, Тайваня, Филиппин, а также ряда других стран. Авторы проекта готовы рассмотреть вариант переезда будущего сотрудника в Гетеборг, так как ему придется регулярно бывать на станции. Время на выбор счастливчика еще есть, так как станция будет достроена только в 2026 году.

«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», — отмечают художники.

Своим проектом, по их словам, они хотят привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
«Тетя ин да хаус!» — Алсу «зажгла» под музыку в TikTok и показала бицепс
8:50
Социологи выяснили для какой части мира проблема рассизма наиболее актуальна
8:43
Студент застрелил из арбалета двух родственниц в Японии
8:33
Работа мечты: в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов
8:25
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мии Козыревой
8:21
«Да просто так»: Жена Прилучного выложила в сеть откровенное фото с мужчиной

Сейчас читают

Как выбрать профессию по дате рождения? — советы нумерологов
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок