Работа мечты: в Швеции ищут сотрудника для включения света за тысячи долларов
На вакансию откликнулось уже более 175 человек.
Фото: www.globallookpress.com /Daniel Leal-Olivas
Вакансия мечты в Швеции с зарплатой в 2300 долларов и практически без обязанностей привлекла соискателей со всего мира. Как сообщает Шведское радио, авторы проекта «Вечная должность», художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут сотрудника, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
По словам художников, это будет единственная обязанность сотрудника. Делать это будет нужно в определенное время. Человек может уволиться в любой момент, но, если захочет, может занимать должность пожизненно. Проект рассчитан на 120 лет.
Более 175 заявок на привлекательную вакансию уже поступили от соискателей из США, Тайваня, Филиппин, а также ряда других стран. Авторы проекта готовы рассмотреть вариант переезда будущего сотрудника в Гетеборг, так как ему придется регулярно бывать на станции. Время на выбор счастливчика еще есть, так как станция будет достроена только в 2026 году.
«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», — отмечают художники.
Своим проектом, по их словам, они хотят привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса.
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