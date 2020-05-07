Какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса?

Пандемия коронавируса меняет не только человеческие привычки, но и существенно влияет на рынок труда. Какие вакансии ищут люди уже сейчас, 5-tv.ru рассказала руководитель пресс-службы Head Hunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Анализ запросов соискателей в апреле показал, что самой востребованной вакансией стала должность бухгалтера. Кроме того, на первый план выходят профессии, которые раньше не вызывали интереса у людей на рынке труда.

«В Петербурге на нее было более 28 тысяч запросов. В ТОП-3 вошли так же вакансия курьера и водителя. Во многом повлиял на эту ситуацию коронавирус», — отметила эксперт.

Труднее всего сейчас найти работу, по ее словам, начинающим специалистам и представителям сегмента топ-менеджмента. Запросы есть, но растет конкуренция среди соискателей.

«Численно тех же управленцев на рынке труда гораздо меньше чем, допустим, бухгалтеров, администраторов и курьеров. Поэтому с одной стороны, мы видим уменьшение сегмента вакансий, с другой очевиден рост конкуренции среди них. Например, в апреле в сфере начинающих специалистов в Петербурге приходилось более 30 резюме на одну вакансию, среди топ менеджеров этот показатель достигает от 20-25 резюме на место», — привела цифры Жильникова.

Сохраняется спрос на труд медиков в период пандемии. Причем, как отметила представитель сервиса поиска работы, как на квалифицированных врачей, так и на младший и средний персонал. Растет заинтересованность работодателей в представителях низкоквалифицированного труда.

«Нужны рабочие: электрики, слесари, монтажники, наладчики и другие представители рабочих профессий. Востребованы курьеры, причем спрос на пеших курьеров снизился, чего нельзя сказать о курьерах с собственным автотранспортом. Взрос спрос во время пандемии на всевозможных фасовщиков, укладчиков, специалистов в области транспорта и логистики. Также требуются операторы Call-центров и менеджеры по поддержке клиентов. Вырос спрос на специалистов сельского хозяйства на время пандемии. В секторе производства все так же требуется инженеры и рабочие», — заключила Жильникова.

Напомним, в апреле 5-tv.ru писал о том, что из-за пандемии коронавируса под удар попали представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнесов. Индекс самочувствия соискателей на рынке труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области тогда опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в минус 0,23 пункта. Несмотря на это на рынке труда до сих пор сохраняются предложения, которые могут заинтересовать соискателя. 5-tv.ru публикует ТОП-10 самых необычных вакансий.