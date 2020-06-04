«Опасный шопинг»: Кудрявцева приехала в ТЦ и попала в «фантастический фильм»

|
Валентин Черников
105

Телеведущую удивили меры предосторожности в московском молле.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @leratv

Меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса в новом московском ТЦ потрясли Леру Кудрявцеву. Телеведущая рассказала подписчикам, что редко ходит по столичным магазинам, в особенности — в торговые комплексы. Но, по словам звезды, ее подрастающей дочке понадобилась одежда и она решила рискнуть.

«В общем, я попала в фантастический фильм. На входе выдают перчатки и маски, затем стоит тепловизор — каждому измеряют температуру, ну и в конце ты заходишь в кабину, которая тебя дезинфицирует с головы до ног. Молодцы, но, конечно, все это непривычно», — поделилась Кудрявцева с подписчиками в Instagram.

Instagram @leratv

Далеко не все поклонники теледивы разделили с ней радость от введения таких инноваций. Одни посчитали такие меры излишними и принятыми для демонстрации. Тем более что тепловизор и дезинфектор установили лишь с одного входа, а у торгово-развлекательного комплекса их много. Других отпугнули химические и «облучающие» приборы неизвестной природы. А третьи упрекнули Кудрявцеву за рекламу нового молла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала, как делает тест на коронавирус дома.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:18
Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса
10:06
«Ты у нас грязнулька!» — Эммануил Виторган мило покормил восьмимесячную дочку
9:54
Спасатели сибирского центра МЧС России вылетели из Новосибирска в Норильск
9:43
«Опасный шопинг»: Кудрявцева приехала в ТЦ и попала в «фантастический фильм»
9:32
Жительницу Ленобласти осудили за пособничество террористам
9:21
«Самоирония +100500»: Асмус насмешила фанатов фото своей «рабочей стороны»

Сейчас читают

Как выбрать профессию по дате рождения? — советы нумерологов
«Я опять шикарная. Что делать?» — Плетнева надела «все лучшее сразу»
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок