«Опасный шопинг»: Кудрявцева приехала в ТЦ и попала в «фантастический фильм»

Меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса в новом московском ТЦ потрясли Леру Кудрявцеву. Телеведущая рассказала подписчикам, что редко ходит по столичным магазинам, в особенности — в торговые комплексы. Но, по словам звезды, ее подрастающей дочке понадобилась одежда и она решила рискнуть.

«В общем, я попала в фантастический фильм. На входе выдают перчатки и маски, затем стоит тепловизор — каждому измеряют температуру, ну и в конце ты заходишь в кабину, которая тебя дезинфицирует с головы до ног. Молодцы, но, конечно, все это непривычно», — поделилась Кудрявцева с подписчиками в Instagram.

Instagram @leratv

Далеко не все поклонники теледивы разделили с ней радость от введения таких инноваций. Одни посчитали такие меры излишними и принятыми для демонстрации. Тем более что тепловизор и дезинфектор установили лишь с одного входа, а у торгово-развлекательного комплекса их много. Других отпугнули химические и «облучающие» приборы неизвестной природы. А третьи упрекнули Кудрявцеву за рекламу нового молла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала, как делает тест на коронавирус дома.