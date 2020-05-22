Лера Кудрявцева показала, как делает тест на коронавирус дома

Телеведущая вынуждена регулярно делать анализ, поскольку нарушает режим самоизоляции несколько раз в неделю.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Тема:
Эпидемия коронавируса

Лера Кудрявцева показала, как самостоятельно делает тест на коронавирус и антитела к нему. На своей странице в Instagram телеведущая выложила ролик, в котором, как профессиональная медсестра, протыкает себе палец, предварительно его продезинфицировав, выдавливает каплю крови и с помощью шприца помещает в специальное углубление на тесте.

«Результат: коронавируса нет, антител нет», — объявила Кудрявцева спустя 15 минут.

Она призналась, что проводит эту процедуру в домашних условиях регулярно. Сколько стоит такой тест, она не уточнила, но подписчики в комментариях утверждают, что пять-семь тысяч рублей каждый набор. Кроме того, большинство из них сомневаются в результатах анализа, который делается не в специализированной лаборатории.

Как отмечает сайт KP.RU, систематически проходить тесты на COVID-19 Лере Кудрявцевой приходится из-за работы, ведь она несколько раз в неделю вынуждена нарушать режим самоизоляции и бывать на телевидении для записи шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Телеведущая должна быть уверена, что не заразилась сама и не заразит ни семью, ни коллег.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева прокомментировала слухи, что ее программы на телевидении закрываются, а сама она остается без работы.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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