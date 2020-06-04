Гузеева и Харламов посмеялись над участницей шоу «Давай поженимся!»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не сдержала смех во время рассказа одной из участниц шоу. 47-летняя невеста поведала, как чуть не вышла замуж за грека. Камнем преткновения стала фамилия мужчины — Пердеус.

«На греческом языке она означает „перепелка“ и очень знаменита на Кипре, у них уважаемая семья. Но на нашем языке она звучит, конечно, ужасно», — посетовала женщина.

Гузеева поддержала участницу, но не смогла сдержать смеха. Она призналась, что тоже не стала бы брать такую неблагозвучную фамилию мужа.

На выпуск откликнулся самый преданный поклонник Гузеевой, юморист Гарик Харламов. Правда его привлекла не история о нелепой фамилии, а творческий подарок жениху от невесты. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, комик высмеял у себя в Instagram песню-ремикс «А белый лебедь на пруду», в которой женщина изменила строчки на: «А белый лебедь на прудЕ, родим с тобою мы дитЕ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 3 Июн 2020 в 2:08 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!». Резидент Comedy Club уже около года троллит известную телеведущую и актрису.