Мистический коридор затмений. Что сулят людям Солнце и Луна в период с 5 июня по 5 июля
Астролог Алена Никольская рассказала, кому следует быть особенно осторожным в первый месяц лета.
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Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Июнь и начало июля в 2020 году богаты на астрономические события. На них придутся три затмения — лунное, солнечное, а после еще одно лунное. О том, как этот коридор затмений повлияет на людей, на своем YouTube-канале рассказала астролог Алена Никольская.
Первое затмение будет лунным, и оно придется на 5 июня. По словам астролога, здесь будет иметь значение положение лунных узлов. Они делают крайне важные соединения — с Полярной звездой и звездой Бетельгейзе.
«Звезда Бетельгейзе — одна из ярчайших в созвездии Ориона. С одной стороны, с ней связывают и результативность, и удачу, и продвижение в карьере. С другой стороны, очень большая опасность от завистников, от тех, кого вы когда-то обидели. Они теперь вспомнят об этом и начнут вам вредить», — предупредила Никольская.
Особенно следует быть осторожными в течение месяца — с 5 июня по 5 июля. Любое желание выделиться, похвастаться чем-то, может привести к краху всех надежд.
«На основе соединения с этими двумя звездами, это всегда большой вызов, сильная кармическая подоплека. Всегда при соединении с этими звездами запускается судьбоносный процесс», — заметила астролог.
Также, по ее словам, лунное затмение является кульминацией всего цикла Луны и характеризуется разоблачениями и выяснением отношений. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то детали прошлого сплывут именно в этот момент.
«Период до затмения, до 5 июня, и потом в течение всего коридора затмений все истории в нашей жизни будут всплывать на поверхность. Будьте готовы к неожиданностям. В первую очередь, это коснется открытия границ, поездок и разных законодательных инициатив», — рассказала Никольская.
Также она отметила, что в этот период следует быть особенно осторожными тем, кто родился с 4 по 6 июня и с 5 по 7 декабря. Для этих людей это время будет особенно судьбоносным.
Солнечное затмение нас ожидает 21 июня. В этом году оно пересекается с днем летнего солнцестояния, 20 июня, что еще больше усиливает энергетику события. В этот период следует обратить внимание на сферу финансов, чтобы не остаться без денег.
«Солнечное затмение — это всегда момент неизвестности. Начинает зарождаться что-то новое, непонятное. Затмение произойдет в первом градусе Рака и запустит глобальные трансформационные процессы. Рак — символ начала рода, традиции, семьи, и это будут ставить на повестку фундаментальные вопросы существования. В том числе, и финансово. Будьте внимательны, особенно с теми, кому вы должны», — заключила Никольская.
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