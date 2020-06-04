ВКонтакте запустила сервис «Клипы», позволяющий создавать видео со спецэффектами

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Алиса Маркова
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Управлять спецэффектами можно при помощи жестов.

ВКонтакте запустила сервис «Клипы», позволяющий создавать видео со спецэффектами

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте представила сервис, создающий короткие вертикальные видеоролики с наложенной музыкой. Управлять записью клипов, а также добавлять спецэффекты можно при помощи специальных жестов — ✌🏻👌🏻✋🏻👍🏻👎🏻✊🏻☝🏻👈🏻🤙🏻♥️.

На старте запуска нового сервера в мобильном приложении ВКонтакте будут доступны для просмотра видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и других приглашенных знаменитостей.

В ближайшем время пользователи сами смогут размещать свои ролики. Сервис «Клипы», по задумке команды ВКонтакте, позволит без особых навыков и дорогостоящей техники создавать контент на уровне, близком к профессиональному.

При этом, в отличие от «Историй», длительность видео не ограничена 15 секундами: максимальная продолжительность записываемого ролика — одна минута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о групповых видеозвонках в десктопной версии ВКонтакте.

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