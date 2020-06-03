В десктопной версии ВКонтакте появилась функция групповых видеозвонков. Раньше они были доступны только в мобильном приложении соцсети. Одновременно общаться с помощью новой функции могут до восьми человек. Для того, чтобы начать разговор, необходимо открыть групповой чат и пригласить собеседников, причем добавлять новых участников беседы можно прямо во время звонка. Планируется, что функциональность сервиса будет расширяться. Команда ВКонтакте планирует увеличить возможное число участников беседы. Благодаря нововведению пользователям станет удобнее вести продолжительные разговоры.

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