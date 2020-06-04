«Это было сущим наказанием»: Роза Сябитова поделилась своим опытом огородничества

Огород стал необходимостью для Розы Сябитовой. Только поэтому она с неохотой решилась разбить на своем участке теплицу для выращивания овощей. Об этом телеведущая рассказала в интервью 5-tv.ru.

Главная сваха страны уже два года живет в подмосковной усадьбе и продолжает ее обустраивать. По словам знаменитости, у нее шесть домов. Вопросами их строительства и подключения к коммуникациям заведовала она сама. Сябитова хотела сделать свое пространство местом отдыха. И собственными усилиями она добилась желаемого.

На территории ее поместья спа-салон, хамам, купель размером с бассейн, беседка для шашлыков и другие строения, готовится поле для гольфа, которое она выкашивает сама — единственная работа, которая ей по-настоящему понравилась, потому что это помогает голове отдыхать.

Особое внимание теледива уделила саду, чтобы превратить его в райский уголок. У нее растут яблони, кусты смородины, розы, тюльпаны, ирисы.

«Не скажу, что я это все люблю, но возникла потребность, и понадобилось все это освоить. Можно пригласить ландшафтного дизайнера, который посадит все, что ему скажешь. А ухаживать кому? Если человек хочет, чтобы у него было красиво на загородном участке, ему придется этим заниматься. Но, как говорится, мы любим то, над чем трудимся и трудимся над тем, что любим. Поэтому все, над чем я трудилась, то и полюбила», — рассказала Сябитова.

Однако до сих пор ведущая программы «Давай поженимся» недолюбливает огород и изначально не планировала им заниматься. Желание огородничать у нее в молодости отбила свекровь.

«Как только ее не стало, я свои шесть соток продала с большим удовольствием. Я не очень понимала, зачем ехать на дачу весной с мешком картошки, все лето стоять в позе Пегаса, а осенью выкапывать только ведро картошки. Для меня, как для городского жителя, это огородничество было сущим наказанием», — вспомнила сваха.

Во время пандемии Роза все же решила, что ей на всякий случай неплохо бы заиметь свои помидоры, огурцы и другие овощи. Как выразилась звезда, в ней заговорила бабушка с ее сермяжной практичностью. Сябитова понимала, что не умеет растить такие культуры, и многое из посаженного погибнет. Но все же решила научиться.

«Вот посадила. И огурцы, и помидоры приживаются плохо. Я не могу понять, что делаю не так, и по этому поводу есть миллион советов: то ли больше поливать, то ли меньше, то ли почву удобрять, то ли не надо. Пока пробую методом тыка», — поделилась телеведущая.

Пока Сябитова убедилась в одном: человек должен в первую очередь заниматься своим делом. А садоводство — дело агронома.

«Поэтому главный секрет — позвонить специалисту и узнать, что нужно делать. А все остальное — конкурс художественной самодеятельности. Мне смешно наблюдать в соцсетях, как наши звезды сооружают теплицы и что-то сажают в красивом спортивном костюме. Но на земле невозможно оставаться в красивой одежде. Ну, видно же, что вы не умеете сажать. Зачем вы это делаете? Народ удивить? Не умеешь — не надо, не берись, лучше скопи денег и пригласи специалиста», — заключила сваха.

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