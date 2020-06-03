Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова не раз признавалась, что обожает заниматься садоводством. Немногие знают, но звезда даже получила второе высшее образование, связанное с ландшафтным дизайном.

В беседе с 5-tv.ru Елена, как опытный специалист, раскрыла несколько секретов, помогающих добиться прекрасного урожая.

Главное — любовь и забота

По словам Прокловой, большое значение имеет то, как человек относится к растениям. Если готов уделять саду все свободное время, то и он будет радовать хозяина прекрасными плодами. Как говорится: «Что посеешь, то и пожнешь».

«Сейчас у нас все закрыто, спектаклей нет, съемок нет, и все это время я занимаюсь посадкой нового сада в городе Сочи: сажаю деревья, кустарники, цветы. Мне просто нравится заниматься землей. Я считаю, что человек у нее так много берет и так мало отдает, что он просто обязан ухаживать за ней, поддерживать плодородие», — отметила звезда.

Лучше — свое, чем покупное

В числе прочего, Елена пояснила, что особенно важно делать все самостоятельно. К примеру, не бежать на рынок за новым уникальным саженцем, а попробовать вырастить его самому из маленького семечка. По мнению актрисы, это — особый ритуал передачи энергии, которая также будет «подпитывать» растение на протяжение всего существования.

«Я стараюсь все делать сама! Вы знаете, в этом есть какая-то магия! Когда ты все делаешь сам, с нуля. Получаешь гораздо больше от этого растения, будь то цветок, овощ, фрукт. Это как твое дитя! Можно, конечно, покупать на рынке. Но это совсем другое…» — подытожила звезда.

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