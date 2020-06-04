Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Несмотря на этот успех, по мнению главы государства, надо сохранять оперативный мониторинг в регионах.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в России заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, несмотря на такой позитивный сценарий, необходимо вести дальнейший мониторинг ситуации.
«Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — заявил Путин.
По состоянию на 4 июня всего в России коронавирус полностью победили 204 623 пациента. За последние сутки от COVID-19 излечились 8 666 россиян. Всего для выявления инфекции в стране было проведено более 11,7 миллиона исследований. В целом за период пандемии было зафиксировано 441 108 случаев заражения, 5 384 пациента умерли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19.
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