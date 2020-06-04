Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

Сегодня будет определен окончательный состав добровольцев-военнослужащих для испытания новой отечественной вакцины от COVID -19. Для них выделен отдельный изолированный корпус на базе 48-го НИИ Минобороны. Специалисты войск химзащиты провели полную дезинфекцию палат и лабораторий. Такую же обработку прошел транспорт, на котором доставили участников эксперимента. К вакцинации будут допущены только самые подготовленные и здоровые.

«Проходят полностью комплекс исследований, лабораторных, клинических и других… Для того чтобы выявить все возможные патологии у них. И тогда мы сможем рекомендовать его на взятие в эксперимент», — рассказала сотрудница филиала ГВКГ имени академика Бурденко Наталья Позднякова.

Всего для испытаний предварительно отобрали 50 военнослужащих. Десять из них — медицинские работники. Длиться эксперимент будет до конца июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ предупредила о новой «разрушительной» волне коронавируса. В организации отметили, что из-за снятия ограничений большим количеством стран, существует угроза повторного всплеска инфекции.