За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек

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Алиса Маркова
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Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 11,7 миллиона тестов.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус полностью победить за сутки смогли 8 666 россиян. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 204 623 пациента.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 831 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 11,7 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 441 108 человек в 85 регионах страны.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 169 человек. Всего от COVID-19 скончались 5 384 заболевших.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.

Тема:
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