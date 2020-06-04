Коронавирус полностью победить за сутки смогли 8 666 россиян. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 204 623 пациента.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 831 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 11,7 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 441 108 человек в 85 регионах страны.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 169 человек. Всего от COVID-19 скончались 5 384 заболевших.

За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек 1/1

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