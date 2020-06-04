Петербурженка в самоизоляции два месяца встречала курьеров топлес

Видео жительницы Петербурга, два месяца встречавшей курьеров топлес, набирает популярность на YouTube. Автор ролика, который появился на канале «ХэвиРейн», оригинальным способом решила поблагодарить работников служб доставки. Девушка представала перед мужчинами обнаженной и записывала их реакцию на камеру в период с 29 марта по 23 мая.

«Это мое „эстетическое спасибо“ за их опасный труд в период пандемии», — объяснила петербурженка.

Меж тем не все доставщики оценили такую благодарность. Один из них, побывавший у девушки дважды, обвинил ее в том, что лишился сна. Другой, увидев голую красотку в дверном проеме, потребовал зайти внутрь и забрать еду после его ухода.

Большинство курьеров ошарашено разглядывало блондинку, более галантные делали ей комплименты. Некоторые пытались завязать с девушкой разговор, полагая, что она заигрывает. Несколько зрелых мужчин в разные дни пытались пройти к ней в квартиру с намеками на секс, в том числе после того, как она выставляла их за дверь. Автору видео пришлось воздействовать на них уговорами. Один даже тронул девушку за грудь.

Видеоролик за сутки набрал более 70 тысяч просмотров, свыше 700 «лайков» и вдвое больше «дизлайков». Интернет-пользователи упрекнули девушку за неудачный пиар-ход и провокацию.

«Сотка-другая наличных чаевых им была бы куда приятнее»;

«Эстетическое спасибо» — это песню спеть или картину своего авторства подарить, а в кадре — выдача чаевых стриптизом;

«По-моему, этот диагноз имеет название «эксгибиционизм»;

«А что трусы тогда не сняла?»

«А потом бегают в полицию, если к ним приставали или изнасиловали», — написали в комментариях.

Позже выяснилось, что автор видео — актриса Мария Рейн. Известно, что девушка придерживается феминистических взглядов. Она прославилась два года назад после скандальной акции в петербургском метро. Вместе с друзьями Рейн подготовила серию роликов о том, как поливала водой с отбеливателем ширинки мужчин, сидящих в вагонах с широко расставленными ногами. Тогда Мария заявила, что борется с этой дурной привычкой сильного пола под названием мэнспрединг. Видео получило массу негативных отзывов, поскольку большинство облитых ею пассажиров никому не мешали.

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