Откровенные кадры после 40: мнения звезд, которые не стесняются

Светлана Бондарчук обнажилась ради красивого кадра. Как светская львица борется с дискриминацией по возрасту? Чем удивляет подписчиков Анастасия Волочкова? Для кого раздевается Любовь Толкалина? С кем проводит ночи Лолита? И как Екатерина Гордон защищает бодипозитив? Только в программе «Светская Хроника».

Светлане Бондарчук 51 год, но она часто принимает участие в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов. А в своем микроблоге делится яркими кадрами, за что часто подвергается критике. В том числе со стороны Ксении Собчак:

«Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. В 40+ это выглядит как отчаянный призыв: «Хоти, хоти меня скорее».

Светлана Бондарчук: «Девушки, которым чуть больше 40, стали жертвами каких-то злых упырей. Этот тренд страны».

Вместе с Яной Рудковской, Ириной Хакамадой и другими звездами телеведущая выступила против дискриминации по возрасту, чтобы доказать: после 40 и даже 50 — жизнь не заканчивается. Пережив развод с Федором Бондарчуком, Светлана счастлива в отношениях с владельцем дизайнерской студии, Сергеем Харченко, который младше ее на пять лет.

Анастасия Волочкова часто радует своих поклонников эротическими снимками. То она топлес позирует в крошечном бикини на Мальдивах, то она на видео, прикрываясь банными вениками, дает советы как закаляться и бороться с коронавирусом.

Из-за таких провокаций Волочкова часто становится предметом обсуждения.

«Понимаете, мужчины, не только женщины, не могут пережить красоту и стройность моего тела. И мои еще любимые слова Фаины Раневской такие: все, что говорят за моей спиной, слышит только моя попа», — поделилась балерина в интервью программе «Светская Хроника».

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина осуждает излишнюю откровенность балерины:

«После 50, мне кажется, женщина должна приобретать мудрость, а не сексуальность. Если она еще не успела это сделать, то значит, она просто тормознутая».

А ведь в молодости вокалистка группы «Мираж» сама была готова на экстравагантные поступки. Эротические снимки звезды до сих пор можно найти в интернете.

Светлана Разина: «Разные есть фотографии. Красивые, с открытыми, допустим ножками, там были декольте, пеньюары. Но они не привлекают нормальных людей. Если публиковать, ну, они привлекают, как правило, неадекватов, извращенцев, альфонсов, которым на досуге надо похвастаться, что он спал со звездой какой-нибудь».

Лолита не стесняется ни возраста, ни своего тела. Снимается в провокационных клипах и в собственном бьюти-блоге появляется перед подписчиками в откровенном боди.

«Не остаться какой-нибудь ноющей, стареющей. Как в интернете написано: стареющей, жирной алкоголичкой», — поделилась Лолита.

Певица уже нашла себе нового обеспеченного поклонника, который оплатил совместный отдых и подарил Лолите кольцо с бриллиантом.

Лолита: «Если ты влюблен, то у тебя каждый день влюблен».

Ради красивого кадра готова обнажиться и 42-летняя Любовь Толкалина. И совершенно не понимает, почему ее фото вызывают у некоторых шквал негодования.

Любовь Толкалина, актриса: «Что видно там такого, чего вы не видели? У меня хвост? Может быть, у меня крылья какие-то выросли?»

Екатерина Гордон пошла дальше, записала мотивирующее видео для женщин. Ведь на протяжении всей своей жизни она страдала от хейтеров.

Гордон: «Смотрите, у нее кривой нос, она вся на пластике. Слишком много морщин, у нее вообще нет верхней губы. Меня поливали ***** большую часть жизни. Пока я не вышла и не сказала: „Я — Катя Гордон, мне 39 лет. У меня немного висит грудь, у меня есть животик“».

Гордон призвала женщин не жить под гнетом общественного мнения. Не слушать тех, кто критикует внешность и образ жизни, а любить себя и свое тело.