Спаситель русского ресторана в США от мародеров оказался «женихом» Волочковой

Последние дни в сети горячо обсуждают сцену защиты ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего, которую организовал владелец предприятия Айк Газарян. Чтобы оградить заведение от погромов, которые бушуют в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, он выставил вдоль ресторана надежную охрану из числа своих друзей. Вооруженных мужчин с суровыми лицами уже прозвали в сети «русской мафией».

Оказалось, что мужчина стал известным не в первый раз. Только если сейчас он проявил героизм, то в 2011 году он скорее дал волю фантазии. Айк пытался покорить сердце балерины Анастасии Волочковой в программе «Давай поженимся!». Тогда мужчина, чтобы поразить возлюбленную, явился к ней в белой балетной пачке и с букетом цветов. Впечатление он, безусловно, произвел, но романа с танцовщицей у него все-таки не вышло.

Беспорядки в США вспыхнули после громкого убийства полицейским афроамериканца. Жители Америки бастуют, но наряду с мирными протестами с требованием наказать виновных и разрешить проблему расизма в стране, процветает мародерство. Так, ранее 5-tv.ru публиковал рассказ русского, живущего в США, о поведении протестующих.