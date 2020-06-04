Акции протеста вслед за США проходят по всему миру

Эфирная новость 17

В Афинах демонстранты забросали коктейлями Молотова полицию у посольства США, а в Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьер-министра Бориса Джонсона.

Закрыть

Смотрите также:

Вслед за США акции протеста проходят по всему миру. Американское посольство в столице Греции Афинах штурмовали три тысячи человек. Они забросали здание дипмиссии коктейлями Молотова, а полицейских — камнями. Разогнать толпу удалось только слезоточивым газом. Нескольких манифестантов задержали.

А в Лондоне толпа пошла на штурм резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Сначала демонстрация проходила мирно, манифестанты потребовали от коренных англичан встать на колени и просить прощения у темнокожего населения.

Но затем несколько человек попытались перелезть через ограду особняка, а в полицейских полетели транспаранты и бутылки. Стражам порядка не без труда удалось сдержать штурм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как во время погромов в Сан-Диего вооруженным людям пришлось защищать ресторан русской кухни от мародеров. Позже выяснилось, что владелец заведения сватался на телепередаче «Давай поженимся» к Анастасии Волочковой. В интервью 5-tv.ru представитель балерины рассказала о том, что связывает звезду балета с выходцем из СНГ.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.02
0.68 77.32
0.70
ТОП-4 самых назойливых знака зодиака

Последние новости

21:16
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Ивантеевке, где едва не погибли люди
21:04
В ЕР поддержали идею по присвоению звания «Город трудовой доблести»
20:53
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
20:42
Акции протеста вслед за США проходят по всему миру
20:29
«Моя жизнь чуть не разрушилась»: Александр Рыбак признался в пагубной зависимости
20:18
Общественная палата РФ одобрила список мер по защите здоровья граждан на участках для голосования

Сейчас читают

ТОП-4 самых назойливых знака зодиака
«Я счастлива!» — Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок