Акции протеста вслед за США проходят по всему миру
В Афинах демонстранты забросали коктейлями Молотова полицию у посольства США, а в Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьер-министра Бориса Джонсона.
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Вслед за США акции протеста проходят по всему миру. Американское посольство в столице Греции Афинах штурмовали три тысячи человек. Они забросали здание дипмиссии коктейлями Молотова, а полицейских — камнями. Разогнать толпу удалось только слезоточивым газом. Нескольких манифестантов задержали.
А в Лондоне толпа пошла на штурм резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Сначала демонстрация проходила мирно, манифестанты потребовали от коренных англичан встать на колени и просить прощения у темнокожего населения.
Но затем несколько человек попытались перелезть через ограду особняка, а в полицейских полетели транспаранты и бутылки. Стражам порядка не без труда удалось сдержать штурм.
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