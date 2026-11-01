Россия увидела полярные сияния максимальной интенсивности

Полярные сияния высшего уровня наблюдаются над Россией после магнитной бури

Жители России стали свидетелями полярных сияний высшего уровня — их интенсивность достигла максимума в 10 баллов. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем Telegram-канале.

Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/ lpixras

«Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10», — говорится в публикации.

Необычное явление развернулось на фоне усиления магнитной бури, которая накрыла Землю 31 октября. Как отметили в лаборатории, до этого на планете «неожиданно» началась планетарная магнитная буря уровня G2, и именно она спровоцировала столь яркие сияния над страной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 22 октября жители Архангельской и Мурманской областей наблюдали яркое северное сияние: небо вспыхнуло зелеными переливами, а в некоторых местах полосы свечения протянулись от края до края. Причиной стало слабое возмущение магнитосферы, вызванное потоком заряженных частиц из корональной дыры на Солнце, — для полярного сияния этого оказалось достаточно.

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