Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Мар-а-Лаго, что он мог бы пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре, отметив, что сделал бы это без проблем.

«Я бы сделал (это. — Прим. ред.), без проблем», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности приглашения Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госсекретарь США Марко Рубио по итогам министерской встречи G20 в Атланте заявил: Вашингтон считает важным участие России в переговорах «Большой двадцатки». Решение о приглашении Зеленского на саммит, который пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, Дональд Трамп примет позднее — Рубио не исключил такой возможности, если участие украинского лидера «приведет к положительным результатам». Российскую делегацию на встрече министров возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс сообщил о скорой организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Формат переговоров он не уточнил. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что новая двусторонняя встреча Путина и Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене, а проект возможных переговоров пока находится «на рабочем столе».

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