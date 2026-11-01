Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 33 0

Об этом он сообщил журналистам в Мар-а-Лаго, отметив, что сделал бы это без проблем.

Пригласит ли Трамп Зеленского на G20 в Майами

Фото: Reuters/Evan Vucci

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Мар-а-Лаго, что он мог бы пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре, отметив, что сделал бы это без проблем.

«Я бы сделал (это. — Прим. ред.), без проблем», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности приглашения Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госсекретарь США Марко Рубио по итогам министерской встречи G20 в Атланте заявил: Вашингтон считает важным участие России в переговорах «Большой двадцатки». Решение о приглашении Зеленского на саммит, который пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, Дональд Трамп примет позднее — Рубио не исключил такой возможности, если участие украинского лидера «приведет к положительным результатам». Российскую делегацию на встрече министров возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс сообщил о скорой организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Формат переговоров он не уточнил. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что новая двусторонняя встреча Путина и Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене, а проект возможных переговоров пока находится «на рабочем столе».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

4:56
Язык как дымовая завеса: зачем Киев снова взялся за русский язык
4:42
Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
4:28
Россия увидела полярные сияния максимальной интенсивности
4:15
«Полярная звезда тоже далеко»: почему Африка едет в Россию
4:12
По ком звонит колокол в Левашове: шесть лет без тишины
3:51
«Все, что вы увидите — ложь»: как Запад искажает картину Алешек

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Соцфонд автоматически пересчитает надбавки некоторым пенсионерам
«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео