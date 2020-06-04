«Моя жизнь чуть не разрушилась»: Александр Рыбак признался в пагубной зависимости

Антидепрессанты и снотворное пошатнули моральное и физическое здоровье Александра Рыбака. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Победитель конкурса «Евровидение» 2009 года раскрыл секрет, который хранил с того времени по сей день.

«У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — написал Рыбак.

По словам Александра, в последние годы таблетки сделали его слабым и напуганным. Их влияние затронуло мозг, отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма.

«Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни. Я знаю, что есть много людей, которые борются с подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет», — обнадежил артист.

На международном песенном конкурсе 2009 года в Москве белорус по происхождению Александр Рыбак принес победу Норвегии, где живет с четырех лет. Он получил на «Евровидении» 387 баллов — рекорд, который не смогли побить последующие семь лет. В 2018 Рыбак вновь выступил на конкурсе и прошел в финал, но занял лишь 15 место.

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