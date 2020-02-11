Шесть знаменитостей, которых сгубили вредные привычки

Последствиями вредных привычек мало кого удивишь, однако люди разных социальных слоев и профессий вопреки рекомендациям врачей все равно продолжают губить здоровье. Не обходит стороной такое зло и знаменитостей в разных странах. 5-tv.ru предлагает вспомнить звезд кино и музыки, которые ушли из жизни именно из-за нежелания отказаться от своих зависимостей.

Филип Сеймур Хоффман

Оскароносный актер не испытывал недостатка в новых сценариях, в 2013 году он появился в трилогии «Голодные игры». Однако эти съемки стали последними в его биографии. Еще в студенческие годы Филип стал пробовать наркотики и алкоголь, но вовремя взял себя в руки и вылечился, забыв о вредных привычках на 23 года. Однако в феврале 2014 года он скончался от передозировки запрещенных препаратов.

Хит Леджер

Еще один успешный актер, на счету которого роли, в том числе в таких фильмах как «Десять причин моей ненависти» и «История рыцаря», также мог еще многое внести в историю современного кинематографа. Но в январе 2008 года он был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене.

Врачи диагностировали у него интоксикацию, вызванную смесью наркотических анаболиков, снотворного и антидепрессантов. Такую смесь он принимал, чтобы как-то бороться с тотальной усталостью, так как, по словам родных, он спал по два часа в сутки и постоянно находился на съемках. Ему было всего 28 лет.

Эми Уайнхаус

В 2011 году в возрасте 27 лет из жизни ушла популярная британская певица. Девушка не скрывала, что злоупотребляла алкоголем и наркотиками, но пыталась вылечиться. Однако ни одна попытка не помогла ей избавиться от пагубных привычек.

Незадолго до смерти певица отменила турне по Европе, так как не могла давать концерты. Во время первого выступления в Белграде Эми вышла на сцену в нетрезвом состоянии: сначала она не могла понять, в каком городе поет, а потом стала путать слова песен и ни одну из них не допела до конца. Зрители решили прервать концерт и освистали Уайнхаус, после чего она потеряла сознание прямо на сцене.

Позднее в Лондоне она скончалась от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Также выяснилось, что состояние певицы ухудшалось на фоне анорексии, эмфиземы легких и нарушения сердечного ритма.

Уитни Хьюстон

Всемирно известная певица была успешной и популярной, имела множество поклонников и наград. Однако долгое время, несмотря на религиозное воспитание, она употребляла запрещенные препараты.

Уитни часто срывала концерты, опаздывала на интервью, а однажды в аэропорту на Гавайях ее задержали, потому что она пыталась провезти запрещенные вещества. Певица хотела вернуться к нормальной жизни, но лечение не давало положительных результатов: она снова бралась за старое, и снова ложилась в клиники.

В феврале 2012 года, накануне премии «Грэмми», тело звезды нашли в одном из отелей Лос-Анджелеса. Хьюстон утонула в ванной из-за сердечного приступа, вызванного употреблением наркотиков. В последнее время певица постоянно брала в долг, так как потратила все свое состояние на пагубную зависимость.

Александр Абдулов

В 2007 году состояние актера резко ухудшилось: сначала ему сделали экстренную операцию по удалению язвы, а затем начались проблемы с сердцем. Александр отправился в Израиль, где и выяснилось, что у него серьезная болезнь — четвертая стадия рака легких. Причиной злосчастного заболевания стала страсть актера к сигаретам — без них он не мог прожить и дня. Даже после операции Абдулов курил и не отказывался от привычки до последнего дня.

Евгений Осин

Популярный певец 1990-х в последние годы жизни вновь стал появляться на экранах, только не с выступлениями, а с призывами помочь ему. Автор хита «Плачет девушка в автомате» просил деньги на лечение, когда у него отказали ноги. Восстановиться музыканту удалось, но избавиться от алкогольной зависимости — нет. Незадолго до смерти Осину сделали экстренную операцию — певец сломал руку во время съемок экстремального шоу. Обрадовавшись, что все прошло хорошо, он решил отметить выздоровление, и снова ушел в запой. В ноябре 2018 году у музыканта остановилось сердце.