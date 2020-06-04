Кафе в Петербурге дерзко нарушило запрет и открылось — все клиенты без масок
Сотрудники утверждают, что заведение общепита открыло двери для посетителей официально.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, 5-tv.ru
Владельцы кафе на 8-й Советской улице в Петербурге не просто пренебрегли запретом на осуществление деятельности во время ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, но еще и подвергают здоровье посетителей опасности.
На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что заведение практически полностью заполнено клиентами, которые все как один сидят за столиками без средств индивидуальной защиты. Официанты хоть и перемещаются по залу, раздавая меню, в защитных масках, но без перчаток. Одна из них утверждает, что кафе работает официально.
Ранее сегодня Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Северной столицы отчитался о результатах недельной проверки более 80 объектов в сфере торговли и предоставления услуг. Особый режим оказался нарушенным порядка в 50 точках. В частности, оказались открыты несколько кафе и ресторанов на Большой Конюшенной улице и на Рубинштейна. Представители ККИ напоминают, что цель проверок — не допустить скопления людей и предотвратить рост числа заражений.
Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о смягчении ряда ограничительных мер с 1 по 14 июня, однако открытие точек общепита туда пока не вошло.
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