Владельцы кафе на 8-й Советской улице в Петербурге не просто пренебрегли запретом на осуществление деятельности во время ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, но еще и подвергают здоровье посетителей опасности.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что заведение практически полностью заполнено клиентами, которые все как один сидят за столиками без средств индивидуальной защиты. Официанты хоть и перемещаются по залу, раздавая меню, в защитных масках, но без перчаток. Одна из них утверждает, что кафе работает официально.

Ранее сегодня Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Северной столицы отчитался о результатах недельной проверки более 80 объектов в сфере торговли и предоставления услуг. Особый режим оказался нарушенным порядка в 50 точках. В частности, оказались открыты несколько кафе и ресторанов на Большой Конюшенной улице и на Рубинштейна. Представители ККИ напоминают, что цель проверок — не допустить скопления людей и предотвратить рост числа заражений.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о смягчении ряда ограничительных мер с 1 по 14 июня, однако открытие точек общепита туда пока не вошло.